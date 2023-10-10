Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

В этому году оргкомитет конкурса провел более 40 кастингов и отобрал 130 полуфиналисток, которые приняли участие в одном из самых сложных этапов конкурса – интернет-голосовании. И по его итогам 30 из них прошли в финал, и в их числе 29-летняя Екатерина Климушина из Казани. Именно у нее появилась возможность представить свою компанию и свой город на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 3 000 000 рублей и корону победительницы.

«Люблю жизнь во всех ее проявлениях, и она отвечает мне взаимностью! Верю, что меня никогда ничего не сломит, если в сердце любовь», - делится Екатерина, бренд-менеджер «Татхимфармпрепараты»

Посмотреть анкету Екатерины можно на сайте конкурса.

Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 18 сентября по 8 октября. В голосовании приняло участие более миллиона пользователей.

Также в финал прошли участницы из следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Сочи, Нижний Новгород, Красноярск, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Томск, Чебоксары, Тамбов, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Тюмень, Саратов, Ярославль, Домодедово. Кроме того, финалистками «Мисс Офис – 2023» стали жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.

Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы. И уже 25 ноября 2023 года в Москве состоится финал конкурса красоты «Мисс Офис – 2022», где 30 финалисток будут бороться за роскошную корону и главный приз конкурса – 3 000 000 рублей от компании «Комус».

В этом году финальное шоу «Мисс Офис» пройдет офлайн с гостями в зале, но также организаторы позаботились о тех, кто не сможет приехать: для них онлайн-трансляция всего мероприятия будет доступна по ссылке на сайте конкурса или в официальных сообществах в социальных сетях.

Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

Полный список 30-ти финалисток на сайте конкурса.

Подробности по тел.: + 7 (916) 641 76 89 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор – компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году компанией «Комус». Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. Онлайн-трансляцию финала 2021 года посмотрели более шести миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2021 года.

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к PR-менеджеру Марии Маленко, +7 (916) 641-76-89, pr_maria@komus.net