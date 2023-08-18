На девушку, которая учувствовала в инциденте с сотрудниками полиции в Нижнекамске, завели уголовное дело. Дело возбудили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

14 августа компанию нижнекамцев задержали сотрудники полиции. По мнению молодых людей, полицейские их избивали. Четыре девушки и двое парней зафиксировали побои и написали заявление в СК.

В полиции утверждали обратное: компания якобы сама нарушала закон и сопротивлялась аресту. Ранее появилась информация, что якобы на полицейских было возбуждено уголовное дело, но данная информация оказалась недостоверной.

Полную хронологию происшествия можете прочитать в материале PROKAZAN.