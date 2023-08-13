Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

ДУМ осудило вызывающее поведение блогерши в мечети

ДУМ осудило вызывающее поведение блогерши в мечети

dumrt.ru

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Духовное управление мусульман прокомментировал поведение блогерши, которая нарушила священное пространство мечети Кул Шариф своими танцами. Духовное управление Татарстана подчеркнуло, что свобода слова и убеждений имеет границы, и оскорбление святынь категорически неприемлемо.

Также в ДУМ осудили поведение девушки и из-за нелёгкого времени. Во время СВО подобный хайп недопустим. Сообщили в ДУМ.

Напомним, девушка с песней «Эпипэ» решила сплясать прямо внутри мечети. Видео с её поступком был опубликован в социальных сетях и быстро стал распространяться по местным сообществам.

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