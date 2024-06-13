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Дорога в «Большом Зеленодольске» обойдется властям в 5 млрд рублей

Дорога свяжет Новую Туру, Осиново, трассу М-7 и город Казань

Эдуард Соснин

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Дорогу планируют сдать уже в октябре 2024 года. Генеральный директор Айрат Гайфутдинов сообщил, что благодаря строительству трассы работы по возведению «Большого Зеленодольска» идут быстрее.

Дорога свяжет Новую Туру, Осиново, трассу М-7 и город Казань. Проект уже готов, на месте работает вся необходимая техника.

Длина 4-полосной проезжей части составит 6,6 км, ее сделают с 7 разворотными петлями, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12.

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