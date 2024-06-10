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Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

По информации издания, этот случай не единственный

Яндекс.Карты/Эдуард В.

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Некоторые татарстанцы начали получать сообщения о необходимости заплатить за проезд по новой трассе М-12, по которой они не ездили, пишет «Реальное время».

В конце апреля 2024 года, жителю Казани Булату Арсланову стали звонить представители компании ООО «Единый оператор» с просьбой оплатить 970 рублей за проезд по трассе на машине с чужим государственным номером, иначе он получит штраф. Казанец перезвонил в колл-центр, где специалисты назвали произошедшее ошибкой другого водителя авто, который привязал не свой номер перед въездом на платную дорогу. Вот только звонки Булату продолжали поступать.

Звонки поступают до сих пор.

По информации издания, этот случай не единственный.

Ранее мы писали о том, что во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв.

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