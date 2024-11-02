Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

В РТ под суд пойдет руководитель спортшколы в с. Новошешминск. Местную жительницу обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом рассказали в Следственном комитете по Республике Татарстан.

Напомним, что малыш умер 30 мая 2024 года, все случилось в бассейне «Жемчужина». Мальчик с 2 другими детьми отправился плавать без присмотра родителей.

По информации следствия, директор не установила спасательное оборудование в бассейн. Помимо этого, фигурантка не организовала деятельность инструктора, который обязан был следить за людьми.

На директора было заведено уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми. Об этом рассказали в прокуратуре РТ. Напомним, все случилось 18 июня минувшего года в с. Саитово.