Экономика

Август: сезонное удешевление овощей и фруктов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперт прогнозирует сезонное снижение цен на о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В августе благодаря поступлению свежего урожая традиционно снижаются цены на овощи и фрукты, сообщила агентству «Прайм» старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Наиболее заметно подешевеет так называемый «борщевой набор»: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, а также помидоры, огурцы, кабачки и зелень. Удешевление затронет и яблоки, груши, сливы и бахчевые культуры благодаря расширению ассортимента.

Эффект от роста предложения может быть частично компенсирован увеличением транспортных и логистических расходов, отметила эксперт. Цены на мясо, рыбу, орехи и сухофрукты, по её словам, останутся на прежнем уровне.

В непродуктовом сегменте ретейлеры распродают садово-огородный инвентарь и товары для летнего отдыха, освобождая полки под осенний ассортимент. Однако импортозависимые категории (одежда, обувь, электроника, парфюмерия) в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, а подготовка к новому учебному году традиционно влияет на стоимость отдельных видов мяса, молочной продукции и школьных принадлежностей.

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