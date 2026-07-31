Август: сезонное удешевление овощей и фруктов

В августе благодаря поступлению свежего урожая традиционно снижаются цены на овощи и фрукты, сообщила агентству «Прайм» старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Наиболее заметно подешевеет так называемый «борщевой набор»: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, а также помидоры, огурцы, кабачки и зелень. Удешевление затронет и яблоки, груши, сливы и бахчевые культуры благодаря расширению ассортимента.

Эффект от роста предложения может быть частично компенсирован увеличением транспортных и логистических расходов, отметила эксперт. Цены на мясо, рыбу, орехи и сухофрукты, по её словам, останутся на прежнем уровне.

В непродуктовом сегменте ретейлеры распродают садово-огородный инвентарь и товары для летнего отдыха, освобождая полки под осенний ассортимент. Однако импортозависимые категории (одежда, обувь, электроника, парфюмерия) в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, а подготовка к новому учебному году традиционно влияет на стоимость отдельных видов мяса, молочной продукции и школьных принадлежностей.