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«Чтобы похудеть, нужно принимать всего один элемент»: какого витамина не хватает

Участницы второй группы похудели на 2,7 кг, а п...

pixabay.com

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Эксперты предположили, что у людей, у которых есть лишний вес, чаще всего фиксируется нехватка витамина D3.

Специалисты приняли решение проверить, может ли дефицит этого витамина оказать влияние на набор массы. В одном исследовании женщин поделили на 2 группы. Одни дамы получали плацебо, а другие по 1000 МЕ витамина D3. Выяснилось, что участницы второй группы похудели на 2,7 кг, а первой - лишь на 0,5 кг.

Лишний вес у мужского пола тоже может быть связан с дефицитом витамина D. Исследовали организовали проверку, которая показала связь между нехваткой витамина и ожирением на месте живота.

Наша редакция напоминает, что эта статья носит исключительно информационный характер. Перед употреблением любых витаминов следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, чтобы себе не навредить.

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