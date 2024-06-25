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Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

Специалисты обсуждают вопрос о применении нового способа ценообразования

Екатерина Елисеева

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Цена тарифа на теплоснабжение в РТ может вырасти на 60-70 %. Об этом рассказал заместитель главы комитета по тарифам Татарстана Сергей Павлов.

Специалисты обсуждают вопрос о применении нового способа ценообразования, который, в свою очередь, и приведет к увеличению тарифа. По данным Павлова, этот процесс будет происходить постепенно.

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По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке. На самой "тусе" находились сотрудники полиции, кого поймали уже допросили. Об этом рассказали организаторы.

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