Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

Цена тарифа на теплоснабжение в РТ может вырасти на 60-70 %. Об этом рассказал заместитель главы комитета по тарифам Татарстана Сергей Павлов.

Специалисты обсуждают вопрос о применении нового способа ценообразования, который, в свою очередь, и приведет к увеличению тарифа. По данным Павлова, этот процесс будет происходить постепенно.

Ранее мы писали о том, что холод в Татарстане продлится до конца недели.

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке. На самой "тусе" находились сотрудники полиции, кого поймали уже допросили. Об этом рассказали организаторы.