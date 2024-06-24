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Холод в Татарстане продлится до конца недели

Ночью ожидается дождь

Екатерина Елисеева

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В РТ прохладная погода может продлиться до конца этой недели. Об этом сообщили синоптики.
Во вторник 25 июня 2024 года, в ночное время столбики термометра опустятся до +7..+12, а днем потеплеет до +17..+22. Ночью ожидается дождь.

В среду 26 июня и четверг 27 июня местами, больше на востоке региона, прогнозируются осадки. Температура воздуха сильно не изменится.

В пятницу 28 июня и субботу 29 июня тоже могут пройти дожди с грозами. Днем похолодает до +14..+19.

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке. На самой "тусе" находились сотрудники полиции, кого поймали уже допросили. Об этом рассказали организаторы.

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