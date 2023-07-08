«Центр встал в дикие пробки»: как прошел старт ралли «Шелковый Путь» в Казани

6 июля на площади Тысячелетия состоялась торжественная церемония старта ралли «Шёлковый путь». В этом году в гонках принимают участие 93 экипажа, приехавшие 13 регионов России. Общий километраж крупнейшей гонки Евразии составляет более 5 тыс. километров.

Тематические зоны для посетителей и гонка на беговелах

При входе каждого посетителя проверяют через металлоискатель, неподалёку располагаются представители Росгвардии, ведь событие действительно крупного масштаба, и поток людей довольно большой. Перед началом концертной программы ведущий рассказывает о тематических зонах для детей, мастер-классах, где можно сделать сувениры своими руками, а также гонках на форсированных машинах вездеходах. Помимо этого, каждый желающий мог попробовать свою удачу в розыгрыше квадроцикла. Для этого посетителям нужно было выполнить три условия: сделать фотографию с логотипом «Шёлкового пути», выложить в социальную сеть Вконтакте с хештегом и написать, за что участник розыгрыша любит ралли.

Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

Среди зон активностей для детей ведущий отмечает станцию, где можно рисовать мелками на асфальте карту «Шёлкового пути». Неподалёку от сцены располагается фудкорт с напитками и закусками, где уже скопились люди.

В это время количество людей становится всё больше: кто-то садится на траву рядом со сценой, чтобы послушать рассказ ведущего о ралли «Шёлковый путь» и исторические факты, другие отдыхают в зоне фудкорта, а некоторые уже поднимаются по склону, чтобы сфотографировать КАМАЗы и другие автомобили, принимающие участие в гонке.

Перед началом гонки беговелов, где участвовали дети от 2-5 лет, на сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы Казани. После на большой экран была выведена трансляция гонки малышей, зрители смеялись и умилялись, однако победитель был сразу определён, поскольку увереннее всех шёл к финишу.

«Ты посмотри, какой шустрый, только ходить научился, а уже понимает, куда и зачем нужно ехать, — обратился мужчина из толпы к своей спутнице».

За победу в этой гонке участникам вручались велосипеды.

Трюки мотофристайлеров на ветру

Неподалёку от сцены располагается площадка с трамплином, где в ожидании уже стоят люди, ведь совсем скоро начнётся зрелищный показ трюков мотофристайлеров. Поначалу всё идёт хорошо, комментатор просит публику поддержать участников, однако люди не слишком активны из-за жары. Тогда мотофристайлеры стараются ещё больше выложиться, сделать трюк посложнее, взаимодействуют со зрителями: дают пять, когда проезжают на мотоцикле.

Однако погодные условия сыграли злую шутку: хоть публика особо и не чувствовала ветер, но на высоте всё ощущается иначе, из-за чего первый показ трюков приходится прервать до установления спокойной погоды. Мотофристайлер Роман Карымов решает не оставлять публику в расстроенном настроении и несмотря на ветер выполняет ещё 1 трюк, чем вызывает всеобщее восхищение и возгласы комментатора: «Рома, что ты творишь?». После этого зрители подходят к мотоциклисту, чтобы сфотографироваться и взять автограф.

Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

«Вообще мотофристайлом я занимаюсь 5 лет, но трюки выполнять всё равно страшно, плюс погодные условия создают некоторые проблемы. Вот, например, как сегодня. Сейчас появился неприятный ветер, который идёт в боковую сторону. Он начал уносить нас с ребятами во время выполнения трюка и если продолжать, то есть высокая вероятность падения и травм. Но будем надеяться, что всё утихнет, потому что я планирую сегодня выполнить ещё более сложные трюки», — рассказывает Роман.

И, действительно, вскоре начинается второй показ, где Роман делает сальто назад, а также выполняет с другим мотофристайлером двойное сальто друг за другом, что вызывает овации и удивление у всех зрителей.

Настрой гонщиков, маршрут и машины не похожие на КАМАЗы

За 1,5 часа до начала представления участников рядом с местом расположения гоночной техники начинают собираться люди. В это время гонщики проверяют свои автомобили, КАМАЗы, квадроциклы, общаются между собой. Белорусы и китайцы осматривают технику команды завода «Урал», которая в этом году дебютирует на ралли «Шёлковый путь».

Один из участников Сергей Кренёв общается со своей семьёй, ведь им придётся расстаться на 9 дней, а гонщику в составе русско-китайской команды проехать долгий путь. В этом году представлен следующий маршрут гонки: Казань, Уфа, Магнитогорск, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Липецк, Москва. Неподалёку пилот команды «GAZ RAID SPORT» Алексей Игнатов, который участвует в международном ралли уже 4 раз, общается с участниками другой команды.

«Лично у меня праздничное настроение и жажда борьбы. Тем более, сейчас такая хорошая погода и город у вас очень гостеприимный. Во время гонки у нас будут только ночью перерывы, чтобы отдохнуть и обслужить машины. Что касается вещей, которые мы с собой берём, то их не очень много, но, как говорится, в профессиональном спорте мелочей не бывает, поэтому всё, что у нас на борту является вещами крайней важности», — отмечает Алексей.

А тем временем у места расположения автомобильной техники становится ещё больше людей, которые недоумевают, а откуда же поедут гонщики. Из толпы раздаётся детский голос: «Папа, я буду болеть за Урал». Людям интересна не только техника, но и сами гонщики, они фотографируют их, пытаются пообщаться. Между двумя женщинами завязывается диалог:

«Ой, бедные ребят, что ж они так жарко одеты, что-нибудь полегче бы надели в такую-то жару».

«Ну им же так надо, а вот машины что-то на КАМАЗы особо не похожи».

Представители полиции начинают отгонять всех на метр от ограждения, не давая возможности людям сфотографироваться, однако говорят, что это временная мера. Как оказалось, принятие таких мер было вызвано приездом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что вызвало ещё больший фурор у зрителей. «Ты посмотри Песков приехал, ой как же его Лавров», — произносит молодой человек.

Сергей Лавров осматривает грузовики / Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

Участники на подиуме

Перед началом проезда экипажей по подиуму зрители услышали обращения официальных лиц.

«То, что ралли «Шёлковый путь» стартует в тринадцатый раз, говорит о том, насколько важно для всех наших соседей, для всех, кто живёт на этом огромном евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу — тем более через спорт, который сближает людей путём честного состязания», — отметил Сергей Лавров.

Начинается долгожданное представление участников гонок разных категорий: мотоциклы/квадроциклы, внедорожники, грузовики, «SSV» и т.д. Самая высокая стоимость участия была в категории «грузовики» - 910 тысяч рублей, однако для женского экипажа или для людей младше 30 лет участие бесплатное. Помимо гонщиков из России были также представители Туркменистана, КНР, Беларуси, Сербии, Афганистана, росийско-швейцарская команда и сирийский экипаж на российском внедорожнике.

Зрители громкими аплодисментами приветствуют участников ралли, ведущий предлагает всем вместе прокричать для гонщиков из других стран «салям», что с татарского языка означает «привет» или «алга» — «вперёд». Участники были тоже крайне рады такой поддержке. Самме Мохаммад (гонщик из Афганистана) поблагодарил за гостеприимство зрителей и отметил, что Казань самый красивый, лучший и чистый город.

«Раньше я слышал про ралли «Шёлковый путь», но вживую попал впервые. Очень впечатляет качественная организация, всё очень ярко, красочно, множество машин разного класса. Также интересно крайне представление участников, ведущий подробно нам излагает информацию о гонщиках, всё это вместе даёт масштабность событию. Я планирую вообще болеть за всех, ведь самое главное, чтобы гонщики без происшествий добрались до финиша и выступили успешно по мере своих возможностей», — делится впечатлениями казанец Илья Смягин.

Завершается прокат участников по подиуму громкими овациями для команды медиков, которые также отправятся в путь вместе с гонщиками. Ну а в конце, как и обещалось, происходит розыгрыш квадроцикла. Все зрители замирают в ожидании, пока рандомайзер определяет победителя, кто-то скрещивает пальцы, кто-то закрывает глаза. В итоге обладательницей данного аппарата становится гостья Казани из Костромы. У девушки пока нет прав, но после предложения ведущего передарить его кому-то, девушка обещает сама научиться кататься. Масштабное событие продолжилось для казанцев концертной программой ВИА «Волга-Волга».

Отметим, что сама гонка ралли «Шёлковый путь» стартовала 7 июля у живописного озера в посёлке Державино, а финиширует 15 июля в Москве на Красной Площади.

Ложка дёгтя — перекрытый центр и дикие пробки

Правда негативное отношение к тому, что подобное событие устроили в рабочий день, в самом центре города, было у обычных казанцев. Центр города оказался в пробках, которые обычно бывают перед Новым годом или 8 марта, когда все стремятся в последние дни успеть купить подарков для родных и близких.

В соцсетях было достаточно гневных комментариев по этому поводу и предложений не проводить подобные мероприятия в центре Казани в будние дни, когда поток машин, итак, высокий.