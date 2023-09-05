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· Полина Модестова

Цель - обеспечение сохранности ОКН: для Раифы будет разработан проект зоны охраны на территории в 100 гектаров

Для Раифы разработают проект зоны охраны на площади в 100 гектаров почти за 2 миллиона
Цель - обеспечение сохранности ОКН: для Раифы будет разработан проект зоны охраны на территории в 100 гектаров

pixabay

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На сайте госзакупок был опубликован документ тендера, из которого следует, что для разработки проекта зоны охраны ансамбля сооружений Раифской пустыни экспертами будет исследована территория в 100 гектаров.

Согласно опубликованной документации, комитет РТ по охране объектов культурного наследия ищет исполнителя, который займется работами по разработке проекта зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль сооружений Раифской пустыни» XVII-XVIII веков в поселке Местечко Раифа Зеленодольского района.

Цель этих работ - обеспечение сохранности ОКН посредством установления границ зон охраны и требований к градостроительным регламентам в пределах этих территорий.

Исполнителю будет необходимо провести историко-культурные исследования и выявить факторы, которые обеспечивают сохранность ансамбля либо оказывают негативное влияние на ОКН. Подрядчику также необходимо провести кадастровые работы и государственную историко-культурную экспертизу проекта. Работы необходимо будет завершить до 1 июня 2024 года. Стоимость контракта - 1,95 миллиона рублей.

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