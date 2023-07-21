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Было возбуждено уголовное дело: в Пестречинском районе выявили непредоставление мест в школе и детском саду

Следком возбудил уголовное дело из-за нехватки мест в школе и детских садах Куюков
Было возбуждено уголовное дело: в Пестречинском районе выявили непредоставление мест в школе и детском саду

Екатерина Елисеева

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На чиновника Пестречинском района было возбуждено уголовное дела из-за непредоставления мест в дошкольном и общеобразовательном учреждении, сообщает Inkazan, ссылаясь на собственный источник.

Во время встречи с представителями следственных органов об этом сообщили и родителям детей, которые не поступили в лицей «Алгоритм».

Уголовное дело было возбуждено по статье о халатности 14 июля 2023 года. Подозреваемыми оказались неустановленные должностные лица исполнительного комитета Пестречинского района.

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