Было возбуждено уголовное дело: в Пестречинском районе выявили непредоставление мест в школе и детском саду
Екатерина Елисеева
На чиновника Пестречинском района было возбуждено уголовное дела из-за непредоставления мест в дошкольном и общеобразовательном учреждении, сообщает Inkazan, ссылаясь на собственный источник.
Во время встречи с представителями следственных органов об этом сообщили и родителям детей, которые не поступили в лицей «Алгоритм».
Уголовное дело было возбуждено по статье о халатности 14 июля 2023 года. Подозреваемыми оказались неустановленные должностные лица исполнительного комитета Пестречинского района.