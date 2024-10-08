Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Уголовное дело грозит директору фирмы из РТ за то, что он не платил налоги. Об этом рассказал сотрудник СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий и МВД по региону.

По информации следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель компании «Профмонтаж» вписывал в налоговые декларации и другие документы неверную информацию о взаимоотношениях с 10 контрагентами. Как итог, фигурант уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль компаний на сумму больше 25 миллионов рублей.

Незаконные действия были пресечены. Сейчас идет следствие, которое направлено на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что казанец пойдет под суд за избиение своего малолетнего сына. В региональной столице Татарстана прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении 41-летнего мужчины.