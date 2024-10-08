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· 16+ · Екатерина Елисеева

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Екатерина Елисеева

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Уголовное дело грозит директору фирмы из РТ за то, что он не платил налоги. Об этом рассказал сотрудник СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий и МВД по региону.

По информации следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель компании «Профмонтаж» вписывал в налоговые декларации и другие документы неверную информацию о взаимоотношениях с 10 контрагентами. Как итог, фигурант уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль компаний на сумму больше 25 миллионов рублей.

Незаконные действия были пресечены. Сейчас идет следствие, которое направлено на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что казанец пойдет под суд за избиение своего малолетнего сына. В региональной столице Татарстана прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении 41-летнего мужчины.

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