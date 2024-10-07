Казанец пойдет под суд за избиение малолетнего сына
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В региональной столице Татарстана прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении 41-летнего мужчины.
Фигурант обвиняется по пункту «г» части 2 статья 117 УК РФ, статья 156 УК РФ.
По информации следствия, в период с февраля по июнь текущего года мужчина не раз причинял своему сыну физические и моральные страдания. Мужчина ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности.
Вину отец не признал. Дело было направлено в суд.
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