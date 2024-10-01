В Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя
МВД
Правоохранители изъяли партию фальсифицированного спиртного напитка. Об этом рассказали в МВД РТ.
В ведомстве рассказали, что в арендуемом складе были задержаны 2 мужчин, которые занимались погрузкой алкоголя на легковушку для дальнейшей реализации в Казани. Видео.
Сотрудники полиции в ходе осмотра изъяли 300 коробок, в которых было по 4 бутылки по 5 литров. Общий объем - 6 тысяч литров.
В настоящее время алкоголь был направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.
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