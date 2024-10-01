В Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя

Правоохранители изъяли партию фальсифицированного спиртного напитка. Об этом рассказали в МВД РТ.

В ведомстве рассказали, что в арендуемом складе были задержаны 2 мужчин, которые занимались погрузкой алкоголя на легковушку для дальнейшей реализации в Казани. Видео.

Сотрудники полиции в ходе осмотра изъяли 300 коробок, в которых было по 4 бутылки по 5 литров. Общий объем - 6 тысяч литров.

В настоящее время алкоголь был направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана 1 октября 2024 года, машина столкнулась с локомотивом.

1 октября 2024 года, приблизительно в 09:20 в Нижнекамске на дороге в направлении промышленной зоны случилось ДТП.

По предварительной информации, водитель Шахмана 1988 г. р. не выбрал безопасную скорость и столкнулся с локомотивом. Что с людьми?