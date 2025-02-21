Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане
Катя Царева
Жительница Альметьевска обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте». Она выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств смерти её 17-летнего сына.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года: подросток потерял сознание во время урока физкультуры в политехническом техникуме. Несмотря на госпитализацию, спасти его не удалось. Однако до сих пор причины произошедшего не установлены, а расследование продолжается.
Следственное управление СК России по Татарстану ведёт уголовное дело по данному факту.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву предоставить доклад о предварительных результатах следствия, а после его завершения – об итогах расследования. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию под контроль.
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