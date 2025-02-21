Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане

Жительница Альметьевска обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте». Она выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств смерти её 17-летнего сына.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года: подросток потерял сознание во время урока физкультуры в политехническом техникуме. Несмотря на госпитализацию, спасти его не удалось. Однако до сих пор причины произошедшего не установлены, а расследование продолжается.

Следственное управление СК России по Татарстану ведёт уголовное дело по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву предоставить доклад о предварительных результатах следствия, а после его завершения – об итогах расследования. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию под контроль.