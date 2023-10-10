Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тыс. км трубопроводов

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тыс. км трубопроводов

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 9 месяцев 2023 года. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью более 8 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

В том числе, специалисты провели внутритрубное диагностирование резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов через реки: Самара, Ик, Кама, Чусовая, Тулва, Сылва, Тулвинский залив общей протяженностью около 115 км.

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов АО «Транснефть – Прикамье» на 2023 год. Цель – обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО «Транснефть – Диаскан» – профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов. Последние являются одной из уникальных разработок: принцип работы таких приборов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Инновационное оборудование позволяет своевременно оценивать техническое состояние объектов трубопроводного транспорта.

Кроме того, в отчетный период произведена диагностика технологических трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования перекачивающих станций Казанского, Пермского, Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений. Проверены магистральные и подпорные насосы, запорная арматура, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, маслосистемы, резервуары противопожарного запаса воды.

По итогам диагностики состояние обследованных объектов признано удовлетворительным. Обнаруженные в процессе диагностирования дефекты устраняются в ходе плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение диагностирования позволяет повысить безопасность транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также продлить сроки эксплуатации трубопроводов.

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