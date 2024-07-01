69-летний мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе

В водоеме в Муслюмовском районе Татарстана утонул мужчина. В п. Новое Сафарово РТ 69-летний местный житель ушел купаться, однако уже не вынырнул.

Тело было найдено в 7 метрах от берега. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

МЧС: основные причины гибели людей на водоёмах:

купание в нетрезвом состоянии;

купание в необорудованном для этого месте;

оставление несовершеннолетних без присмотра".

Ранее мы писали о том, что в Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб. В Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. На кадрах можно увидеть, как легковушка резко выехала на встречку.