69-летний мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В водоеме в Муслюмовском районе Татарстана утонул мужчина. В п. Новое Сафарово РТ 69-летний местный житель ушел купаться, однако уже не вынырнул.
Тело было найдено в 7 метрах от берега. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.
МЧС: основные причины гибели людей на водоёмах:
купание в нетрезвом состоянии;
купание в необорудованном для этого месте;
оставление несовершеннолетних без присмотра".
Ранее мы писали о том, что в Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб. В Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
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