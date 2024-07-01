В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Вечером 30 июня 2024 года, около торгового центра «Корстон» на ул. Карла Маркса в Казани случилось жуткое ДТП, в котором умер мужчина.

В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения и столкнулся в автомобиль «Лада Гранта».

От удара машины вылетели в ограждение. 39-летний мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, умер. Водителя Porsche госпитализировали в медицинское учреждение, пишет "Татар-Информ".

Ранее мы писали о том, что мужчина чуть не утонул на озере Комсомольское.

Кроме того, мы говорили, что тело утопленника нашли в Кукушкино. На берегу Волги у жилого массива Кукушкина были обнаружены вещи в то время, как их владельца по близости не оказалось.

На место прибыли сотрудники МЧС, водолазы обнаружили тело 43-летнего мужчины. Уже известны причины смерти.