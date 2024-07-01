Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

От удара машины вылетели в ограждение

ГАИ

Подписаться в Telegram

Вечером 30 июня 2024 года, около торгового центра «Корстон» на ул. Карла Маркса в Казани случилось жуткое ДТП, в котором умер мужчина.

В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения и столкнулся в автомобиль «Лада Гранта».

От удара машины вылетели в ограждение. 39-летний мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, умер. Водителя Porsche госпитализировали в медицинское учреждение, пишет "Татар-Информ".

Ранее мы писали о том, что мужчина чуть не утонул на озере Комсомольское.

Кроме того, мы говорили, что тело утопленника нашли в Кукушкино. На берегу Волги у жилого массива Кукушкина были обнаружены вещи в то время, как их владельца по близости не оказалось.

На место прибыли сотрудники МЧС, водолазы обнаружили тело 43-летнего мужчины. Уже известны причины смерти.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

служба от тараканов балашиха

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

2 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

ремонт бп компьютера в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

17 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

37 минут назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Новости Татарстана
7 минут назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Казани

37 минут назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Казани

14 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Новости Татарстана

14 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе
В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара
Новости Татарстана
27 минут назад

В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара

Новости Татарстана

16 часов назад

Гроссмейстер из Татарстана стал победителем международного турнира

Новости Татарстана

16 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Татарстана

17 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе
К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Полезное
5 дней назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе
Лонгриды
2 дня назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе