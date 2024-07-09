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37-летний отец с 8-летний дочкой погибли в жутком ДТП на трассе М7

Уснул за рулем

Катя Царева

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В Актанышском районе Татарстана 37-летний водитель автомобиля KIA, по предварительной информации, уснул за рулем, выехал на встречную полосу движения, где влетел в большегруз MAN.

Как итог, водитель иностранного автомобиля и его 8-летняя дочь от полученных травм умерли на месте происшествия. Другого взрослого и 13-летнего ребенка с различными травмами доставили в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на железной дороге. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом рассказали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Кроме того, мы говорили, что 9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма. Женщина принесла своего ребенка в строение в полдень, а уже вечером увидела бездыханное тело. Матери — 44 года, а отцу — 64. Известно, что у них есть 8 детей.

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