Житель Азнакаево угрожал своей супруге убийством во время избиения

В Азнакаево Татарстана специалисты утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который нетрезвый угрожал убить свою жену. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ.

По информации следствия, вечером 26 февраля текущего года, агрессор дома нанес своей супруге больше 10 ударов, угрожая ее убить. Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело было направлено в Азнакаевский горсуд для рассмотрения.

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