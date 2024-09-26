На футбольном матче челнинского «Камаза» произошла драка

Потасовка с участием сразу нескольких участков случилась на игре между командами "КАМАЗ" — "Торпедо". Выяснилось, что тренер накинулся на футболиста команды из Набережных Челнов Татарстана. Об этом стало известно из прямой трансляции.

Игрок Руслан Аюкин ударил по ноге одного из футболистов. По этой причине главный тренер Олег Кононов выбежал на поле и принялся высказывать о своих претензиях. Ссора переросла в потасовку буквально за секунды.

Тренеру и его помощнику досталось по красной карточке. Однако московская команда все равно одержала победу со счётом 1:2.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга. В настоящее время избитый ребенок лечится в стационаре.

В администрации Нижнекамского района Татарстана рассказали, что все случилось из-за игрушки. На место пришла педагог. Все случилось прямо в школе.