2 погибших: водитель Maybach протаранил «Ниву» под Зеленодольском

На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск водитель автомобиля Maybach влетел в «Ниву». Последняя планировала повернуть налево на перекрестке, однако на встречку выехала машина и снесла автомобиль с проезжей части. Видео дорожного происшествия появилось в социальных сетях.

Как итог, в аварии погибли 2 человек — водитель и пассажир «Нивы», пассажир Maybach получил травму. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах случившегося, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб.