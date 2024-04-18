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В Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб

В Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб

ГИБДД Татарстана

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Утром, 18 апреля 2024 года, на 26 км трассы Сарманово – Джалиль случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали в ГИБДД Татарстана.

По предварительной информации, 19-летний водитель Daewoo наехал на дорожный знак и перевернулся.

Выяснилось, что водитель не был пристегнут ремнем и его выбросило из машины. От полученных травм он умер на месте происшествия.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что 16 апреля легковушка впечаталась в большегруз в Казани на улице Даурской. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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