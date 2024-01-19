177 миллиардов рублей составила выручка Минцифры Татарстана

Прогнозируется, что выручка Татарстана от продаж отечественного оборудования и программного обеспечения в 2023 году составит 177 миллиардов рублей. Эту информацию подтвердил министр цифрового развития РТАйрат Хайруллин, в ходе итогового заседания коллегии его ведомства.

В связи с ограничениями на ввоз и растущим спросом на информационные технологии внутри России, отечественные товары в этой области представлены на рынке в большем объеме. Глава Минцифры также отметил, что IT-отрасль Татарстана продолжает приносить положительный вклад в ВРП республики, который, по прогнозам, составит 3% к результатам 2023 года.