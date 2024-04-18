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17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

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Утром, 17 апреля жители Авиастроительного района Казани слышали сирену на вертолетном заводе и 22-м. Из одного предприятия эвакуировали людей, однако по предварительным данным, на заводах сработала учебная тревога.

Кроме того, эвакуацию провели на заводе «Соллерс Алабуга» в Елабуге примерно в 11:00, по словам очевидца.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что 17 апреля в 8:00 силы ПВО сбили украинский БПЛА.

Сведения также подтвердили в Миноборе РФ. В ведомстве заявили о сбитом над Татарстаном беспилотном летательном аппарате. В 11:20 ПВО пресекла попытку атаковать российские объекты.

В телеграм-канале Mash подчеркнули, что БПЛА направлялся в сторону ОЭЗ «Алабуга» и многих других предприятий. Глава Елабужского района Рустем Нуриев сказал, что заводы работают в прежнем режиме. Разрушений и потерпевших нет.

Через некоторое время в промышленных зонах Нижнекамска и Елабуги снова слышались сирены, пишет inkazan.

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