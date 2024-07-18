В Татарстане родился мальчик весом почти 6 кг

В Татарстане родился почти 6-килограммовый малыш. Об этом рассказали на телеканале ЮВТ-24.

Ребенок появился на этот свет в Альметьевске в Детской больнице. Его вес составил - 5720 граммов при росте 60 сантиметров.

Известно, что малыш уже четвертый в семье. Мать-героиня рожала самостоятельно, в настоящее время с ней и с новорожденным все в порядке.

Ранее мы писали о том, что сотрудники МЧС вытащили мужчину из колодца в Татарстане, он в больнице. К счастью, спасатели смогли извлечь мужчину из ловушки при помощи спецсредств. Известно, что местный житель был оперативно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

Кроме того, мы говорили, что новый детский парк на набережной реки Казанки назвали «Елмай». Голосование проходило 2 недели на сайте администрации города. Об этом рассказали власти.