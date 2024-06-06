13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ

В Альметьевске Татарстана 13 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава района Тимур Нагуманов заявил, что 5 бывших школьников получили наивысшие баллы по химии, а остальные 8 — по литературе.

Результаты по другим предметам появятся уже в скором времени, и местные власти надеются на увеличение количества стобальников.

Депутат заявил, что гордится за учеников и благодарит педагогов, наставников и родителей за их вклад в подготовку детей к экзаменам.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани.