Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Спортсменка Алина Загитова планирует стать тренером в своей школе в Казани. Об этом фигуристка рассказала во время проведения ПМЭФ - 2024.

Школу имени Загитовой по фигурному катанию могут открыть уже в 2025 году. Сейчас идет подготовка к созданию спортивного объекта.

Алина отметила, что благодаря новой школе у нее появится возможность попробовать себя в работе тренера, пишет "КП-Казань".

Ранее мы писали о том, что в Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан.