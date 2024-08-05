13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник
ТГ "Салмачи-Куюки | онлайн"
Все случилось на трассе Куюки - Богородское в Татарстане.
Выяснилось, что у ребенка, который 3 августа 2024 года, на питбайке столкнулся с автомобилем, перелом позвоночника. За потерпевшего взялся детский нейрохирург местного медицинского учреждения, который прибыл на помощь из своего отпуска.
В ролике можно увидеть, как малое транспортное средство буквально перевернулось в воздухе вместе с человеком.
Ранее мы писали о том, что около поселка Каратун в Татарстане 4 августа автоледи пострадала в массовом ддорожном происшествии.
На месте столкнулись «ГАЗель», «Лада Калина» и «Лада Приора».
Кроме того, мы говорили, что смертельная авария на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства дорожного происшествия.
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