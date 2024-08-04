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Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

В результате ДТП, произошедшего на трассе Казан...

ГосАвтоИнспекция РТ

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В результате ДТП, произошедшего на трассе Казань-Ульяновск, погибли две женщины.

Авария случилась, когда водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

К сожалению, две пассажирки Renault скончались на месте происшествия.

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

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