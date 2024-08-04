Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека
ГосАвтоИнспекция РТ
В результате ДТП, произошедшего на трассе Казань-Ульяновск, погибли две женщины.
Авария случилась, когда водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
К сожалению, две пассажирки Renault скончались на месте происшествия.
Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань