Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

В результате ДТП, произошедшего на трассе Казань-Ульяновск, погибли две женщины.

Авария случилась, когда водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

К сожалению, две пассажирки Renault скончались на месте происшествия.

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.