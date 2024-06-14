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Живая изгородь и обновленный фонтан: в Казани завершился ремонт парка Тысячелетия

В Казани завершился капремонт парка Тысячелетия
Помимо этого, в парке обновлено пешеходное покрытие, переложены инженерные сети и установлены светильники

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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В казанском парке Тысячелетия в Казани закончился капремонт.

Вместо старого ограждения теперь живая изгородь из кизильника длиной больше 850 метров. Кроме того, специалисты высадили больше 31 тыс. летников, 3,7 тыc. пузыреплодника и по 10 деревьев лип и туй. На площади 48 тыс. кв. м. также положили рулонный газон.

Помимо этого, в парке обновлено пешеходное покрытие, переложены инженерные сети и установлены светильники.

Кроме того, в общественном месте был обновлен фонтан. Во время ремонтных работ эксперты переложили гранитное покрытие и отреставрировали фигуры. В комитете внешнего благоустройства рассказали, что в настоящее время в парке проводится уборка, эксперты вывозят мусор и убирают бытовки.

Ранее мы писали о том, что в Казани специалисты отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет.

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