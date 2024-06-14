В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Казанские власти планируют отремонтировать и сделать архитектурное освещение на Лебедевском мосту. Этот объект считается самым старым из существующих. Известно, что мосту уже более 100 лет.

Документы о положительном итоге экспертизы выложили сотрудники комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В городе существуют 2 других неофициальных названия строения — «Мост слез» и «Горбатый». В Казани это один каменный мост через реку Булак, остальные сделаны из железа и бетона.

Последний ремонт моста состоялся в 2017 году, тогда специалисты восстановили его оригинальное покрытие.

Известно, что в Казани планируются и другие изменения. К примеру, 13 объектов возле торгового центра «Тюбетейка» изымают под новый сквер. Какие торговых точек больше не будет в городе?