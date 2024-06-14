Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

В городе существуют 2 других неофициальных названия строения

Яндекс.Карты/Cleansilence

Подписаться в Telegram

Казанские власти планируют отремонтировать и сделать архитектурное освещение на Лебедевском мосту. Этот объект считается самым старым из существующих. Известно, что мосту уже более 100 лет.

Документы о положительном итоге экспертизы выложили сотрудники комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В городе существуют 2 других неофициальных названия строения — «Мост слез» и «Горбатый». В Казани это один каменный мост через реку Булак, остальные сделаны из железа и бетона.

Последний ремонт моста состоялся в 2017 году, тогда специалисты восстановили его оригинальное покрытие.

Известно, что в Казани планируются и другие изменения. К примеру, 13 объектов возле торгового центра «Тюбетейка» изымают под новый сквер. Какие торговых точек больше не будет в городе?

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

день назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

жидкость для распыления холодным туманом

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Полезное

3 дня назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

подстричь кота в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

21 час назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

день назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
6 часов назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Татарстана

час назад

Прогноз погоды на 15 и 16 июня в Татарстане

Интересное в Казани

19 часов назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

Новости Казани

2 часа назад

Выбирал в кого врезаться: в Казани легковушка влетела в автобус

Новости Казани

3 часа назад

13 объектов возле ТЦ «Тюбетейка» изымают под новый сквер
Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
32 минуты назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Татарстана

5 часов назад

Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Интересное в Казани

21 час назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

21 час назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи
Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
час назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет