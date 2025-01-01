Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

В новогоднюю ночь в Казани зафиксировали массовые нарушения правил запуска фейерверков. Очевидцы сняли на видео, как жители Кировского района запускают салюты во дворе, что создает опасность для детей и родителей.

Подобные инциденты наблюдались еще в Советском и Приволжском районах. Напомним, что в Казани предусмотрено всего четыре официальные площадки для фейерверков, а также в республике Татарстан действует противопожарный режим, запрещающий использование фейерверков до 8 января.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы смогут стать свидетелями первого звездопада в этом году– Квадрантид. Это захватывающее астрономическое событие произойдет уже в скором времени, как сообщает Московский планетарий.

Прогнозируется, что средняя плотность звездопада - от 20 до 30 метеоров в час. Когда можно будет увидеть явление?