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Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Подобные инциденты наблюдались еще в Советском ...

pixabay.com

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В новогоднюю ночь в Казани зафиксировали массовые нарушения правил запуска фейерверков. Очевидцы сняли на видео, как жители Кировского района запускают салюты во дворе, что создает опасность для детей и родителей.

Подобные инциденты наблюдались еще в Советском и Приволжском районах. Напомним, что в Казани предусмотрено всего четыре официальные площадки для фейерверков, а также в республике Татарстан действует противопожарный режим, запрещающий использование фейерверков до 8 января.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы смогут стать свидетелями первого звездопада в этом году– Квадрантид. Это захватывающее астрономическое событие произойдет уже в скором времени, как сообщает Московский планетарий.

Прогнозируется, что средняя плотность звездопада - от 20 до 30 метеоров в час. Когда можно будет увидеть явление?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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