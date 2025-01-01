Татарстанцы смогут увидеть первый в 2025 году звездопад — Квадрантиды

Татарстанцы смогут стать свидетелями первого звездопада в этом году– Квадрантид. Это захватывающее астрособытие произойдет в ночь с 3 на 4 января, как сообщает Московский планетарий.

В это время метеорный поток может принести до 120 падающих звезд в час (1-2 метеора в минуту). Пик наблюдений ожидается около 19:00 3 января 2025 года.

Прогнозируется, что средняя плотность звездопада - от 20 до 30 метеоров в час, что создаст отличные условия для наблюдения по всей территории РФ.

Ранее мы писали о том, что главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь.

Известно, что после новогодних праздников, к примеру, в 2024 года на восстановление оформления ели выделили 8,45 миллиона рублей. Начальная стоимость работ составляла 12,52 миллиона рублей, но победитель тендера согласился предложить меньшую сумму.