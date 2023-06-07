"За заслуги перед Отечеством": президент наградил советника руководителя исполкома Казани

Владимир Путин наградил советника руководителя исполкома Казани Ирека Фаттахова

По указу президента России Владимира Путина советник руководителя исполкома Казани Ирек Фаттахов будет награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Государственной наградой Ирек Фаттахов был удостоен за много лет плодотворной деятельности. С 2013 года он является советником. До этого мужчина руководил комитетом земельных и имущественных отношений Казани.

Была удостоены орденом Александра Невского и главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинова.