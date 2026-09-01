Экономика

Цифровой рубль запустят с 1 сентября 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября 2...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 сентября 2026 года в России начинается использование цифрового рубля. Первыми доступ к новой форме национальной валюты получат клиенты крупнейших банков, остальные кредитные организации обязаны подключиться поэтапно до сентября 2028 года, сообщили в Банке России.

Цифровой рубль будет выпускаться Банком России в виде электронного кода и станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, а не их заменой. Средства будут храниться на платформе регулятора, а не в коммерческих банках, что защищает их от банкротства или отзыва лицензии кредитной организации. При этом на остаток в цифровом кошельке проценты начисляться не будут, как и кешбэк; вклады и кредиты в цифровых рублях оформить нельзя.

Для граждан операции с цифровыми рублями бесплатны. Бизнесу приём платежей обойдётся в 0,3% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей; для сравнения, комиссия за приём карт в среднем составляет 1,5–2%, а платежей по СБП — 0,4–0,7%. Пополнять кошелёк можно не более чем на 300 тыс. рублей в месяц.

Открытие счета происходит по желанию через мобильное приложение банка: нужно зайти в раздел «Цифровой рубль», авторизоваться через «Госуслуги», изучить договор и настроить ключи электронной подписи и пароль. У человека или компании будет только один такой кошелёк. Без согласия человека кошелёк не откроется и выплаты в цифровые рубли не переведут. Оплата будет проходить по универсальному QR-коду.

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