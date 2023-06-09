Новости Казани
· Полина Модестова

Выполнят три реконструкции: в Татарстане пройдет фестиваль "Военные игры "Элбэдэн"

В Татарстане в селе Альвидино в июне 2023 году проведут военные игры
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В Татарстане организуют всероссийский фестиваль "Военные игры "Элбэдэн". Проходить они будут в конце июня в селе Альвидино Пестречинского района - на родине Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова.

Тендер на организацию фестиваля был опубликован на портале госзакупок Минмолодежи РТ. В планах - направить на реализацию проекта около 4,2 миллионов рублей. Мероприятие, по предварительным данным, посетят около 14 тысяч человек.

На фестивале будут три реконструкции, которые и станут центральным событиями мероприятия. Это начало боевого пути Петра Гаврилова в гражданской войне, утренний бой в первые часы ВОВ и сражение за Брестскую крепость.

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