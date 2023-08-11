Выплатит штраф: в Казани в отношении бизнесмена возбудили дело из-за дискредитации ВС РФ

В отношении бизнесмена дискредитирующего ВС России в Казани возбудят уголовное дело

При мониторинге сетей интернет сотрудники полиции УМВД России по Казани выявили видеопубликацию, в которой местный житель дискредитирует проводимую ВС РФ специальную военную операцию на территории Украины.

Стражи порядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины, который является предпринимателем в Казани, был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд, на основании собранных полицейскими материалов, признал его виновным и назвачил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.