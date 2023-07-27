Власти Казани выделят более 2 млн рублей на организацию перевозок с 2023 по 2028 год

Власти Казани направят 2 037 650 рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров в городском транспорте с 2023 по 2028 год. Средства будут выделены для автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов, который был опубликован на сайте мэрии города.

В 2023 году планируется на автобусы направить 126 430 рублей, на троллейбусы и трамваи - 26 130 рублей. Всего же с 2023 по 2028 год на автобусы выделят 1 668 790 рублей, а на троллейбусы и трамваи — 350 860 рублей. Заказчик — комитет по транспорту исполкома Казани.