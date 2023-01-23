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· Алина Алмакаева

Всю зарплату на квартплату! Татарстанцам вновь приходят астрономические счета за коммуналку, в чем причины?

Всю зарплату на квартплату! Татарстанцам вновь приходят астрономические счета за коммуналку, в чем причины?

Фото: Юлия Пыхалова, kp.ru

"Люди, как люди. Квартирный вопрос только испортил их". Фраза Воланда из "Мастер и Маргариты" как никогда приходит на ум, когда читаешь многочисленные жалобы людей, получивших счета за коммуналку. Особенно если там просто астрономические суммы. Конечно, никто не отменял ежегодную индексацию тарифов, но порой за квартплату приходится отдавать чуть ли не всю зарплату. В соцсетях жители Казани и Набережных Челнов жалуются, что за однушку приходится порой платить по 7-8 тысяч, а за двушку - больше 10.

Казанец Искандер живёт в небольшой однокомнатной квартире, не в жилом комплексе и не рядом с центром города. Обычно, его платеже не превышают четырёх тысяч рублей, но последняя квитанция составила восемь тысяч четыреста девяносто два рубля.

- Платежи ЖКХ каждый раз, как сюрприз, но вот такого я точно не ожидал. Почему такая сумма не понятно, моё среднее пользование светом и водой настолько сильно не изменилось. Как так могло выйти, если с самого утра и до вечера я на работе, тоже не понятно,- рассказывает Искандер

И это не единственный подобный случай. Да и социальных сетях довольно большое количество жалоб от «пострадавших».

- Платежи растут, а зарплаты стоят на месте,- делится своим мнением Екатерина- пользователь социальной сети.

- Если эта чья-то ошибка, то тогда меня поражает такая невнимательность. Мне как матери с маленьким ребёнком не хочется тратить нервы и силы на разбирательства. Но, увы, вынуждена,- сообщает No Name под одним из постов.

Но почему так происходит? На это ответит ведущий экономист Татарстана Ирэк Галямов.

-Период января и февраля – это период, когда большая нагрузка падает на бухгалтеров и расчётчиков из-за этого и происходят погрешности.

Что делать людям, если им всё же пришёл неправильный расчёт?

- Сейчас практически вся система на счётчиках замкнутая. То есть нужно смотреть на счётчики, сколько вы реально платили, смотреть на тариф, он опубликован на сайте правительства Татарстана. После этого нужно писать претензию с целью пересчёта. Если же недобросовестные жилищно коммунальные хозяйства игнорирую, то тогда необходимо идти в суд. И как правила, строка, которая подвергается сомнениям- это теплоснабжение. Её достаточно сложно считать, необходимо сравнивать с прошлым.

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