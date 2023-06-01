Все необходимое для выздоровления: в поселке Дербышки завершилось строительство поликлиники

В казанском поселке Дербышки подошло к концу строительство детской поликлиники №6

В поселке Дербышки подошло к концу строительство филиала детской поликлиники №6. Как сообщили в мэрии города, новое учреждение рассчитано на 180 посещений в смену. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Сегодня ее осмотрел раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

В здании четыре этажа и оно занимает площадь в 6,4 тысячи квадратных метров. В мэрии отметили, что размер учреждения позволяет разместить в нем все необходимое для современной амбулатории. В поликлинике предусмотрены лаборатория, дневной стационар на десять коек, инфекционный блок, реабилитационный зал и рентген-кабинет. В поселке впервые для детей будет дополнительно вести прием ортопед, уролог, гинеколог, травматолог, психиатр и психолог, стоматолог, гастроэнтеролог, логопед.

Зоны ожидания были благоустроены для максимального комфорта пациентов. Здесь есть игровые, просторный хол, комнаты матери и ребенка, а также буфет. Есть все условия для маломобильных групп граждан.