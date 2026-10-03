Татарстан сэкономил 31,5 млн рублей на биржевых торгах стройматериалами

С начала 2026 года в Татарстане провели 679 биржевых аукционов на поставку строительных материалов. Общая сумма сделок достигла 1,75 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Биржи «ЦТС». Благодаря торгам удалось сэкономить 31,5 млн рублей.

Пилотный проект по проведению закупок через биржу работает в республике с февраля 2025 года. По линии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана на площадке зарегистрированы 198 организаций — 118 подрядчиков и 80 поставщиков.

«Республика Татарстан стала одним из первых регионов, где биржевые торги строительными материалами выведены на системный уровень. Совместная работа с профильными министерствами позволила выстроить прозрачный механизм закупок и получить измеримый экономический эффект. Мы видим устойчивый интерес со стороны рынка строительных материалов и намерены развивать это направление — как за счет расширения перечня товаров, так и за счет увеличения числа участников торгов», — отметил генеральный директор АО «БИРЖА «ЦТС» Никита Захаров.

Еще 41 компанию планируют подключить к торгам: эту работу ведомство проводит вместе с биржей. Расширять направление собираются за счет новых товарных позиций и роста числа участников.