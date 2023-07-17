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«Временно закроют для движения»: в Казани из-за крестного хода будет перекрыта дорога

В Казани 21 июля перекроют дороги из-за крестного хода
«Временно закроют для движения»: в Казани из-за крестного хода будет перекрыта дорога

Маргарита Русина

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В пятницу, 21 июля, в Казани пройдет крестный ход в чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Верующие пройдут от Благовещенского соборы до Богородицкого монастыря, из-за чего в центре города будут перекрыты дороги, сообщил глава отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.

В Благовещенском соборе в 7:30 утра 21 июля начнется торжественный молебен. После этого верующие пройдут крестный ход от соборы вокруг Кремля и до Богородицкого монастыря по таким улицам как Батурина, Карла Маркса и Миславского.

В связи с проведением крестного ходя в пятницу с 7 утра до 13 часов дня проезжая часть по маршруту крестного хода будет временно закрыта для движения. Помимо этого, с 20:00 20 июля до 13:00 21 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

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