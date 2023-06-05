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Возможность будет продлена: в Татарстане дачников освободят от налога

Власти Татарстана хотят освободить дачников от налога на полтора года
Возможность будет продлена: в Татарстане дачников освободят от налога

Полина Модестова

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Власти Татарстана хотят освободить садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества от налога. Такое изменение затронет имущества общего пользования. Законопроект уже был опубликован на сайте Госсовета республики.

Согласно данному документу, товариществам будет продлена на полтора года возможность освобождения от налогообложения. Затронет это СНТ, которые были организованы до 1 января 2019 года.

Помимо этого, будут продлены льготы в виде сниженного налога для частных организаций социально-культурной сферы. До 2025 года они смогут сохранят преференцию в виде уплаты налога, размер которого 4,55%. До 2027 года льготы хотят сохранить для газопроводов.

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