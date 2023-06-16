Воздушные змеи и k-pop: в Казани пройдет фестиваль "Первые. Восточный код"

В Казани 24 июня пройдет фестиваль «Первые. Восточный код»

В День молодежи, 24 июня, в экстрим-парке "Урам" пройдет фестиваль "Первые. Восточный код". Его участники познакомятся с культурой Востока - России и всего мира.

Гостей ждут мастер-классы по созданию воздушных змеев и их запуску, занятия по оригами и каллиграфии, а также изучение восточных языков. Дети от 7 до 17 лет смогут также принять участие в соревнованиях по культуре k-pop. Победители получат призы.

В этот же день в рамках проекта "Мы - граждане России!" ребятам, которым исполнилось 14 лет, вручат их первые паспорта. Фестиваль будет проходить с 10 до 15 часов. Вход на мероприятие свободны.