Вклад в копилку спортивной славы: в Казани наградили почетной грамотой автогонщика

Метшин наградил жителя Казани за выдающиеся успехи

В Казани наградили почетной грамотой автогонщика Тимура Богоуславского. Награду ему вручил глава города Ильсур Метшин на 25-й сессии Казгордумы.

Ильсур Метшин отметил вклад Богоуславского в копилку спортивной славы Казани, а также заявил, что, конечно, города радуется на «Рубин», «Ак Барс», УНИКС, но и индивидуальные виды спорта не менее важны.

Напомним, что Богоуславский и его коллектив Akkodis ASP Team завоевали первое место в общекомандном зачете GT World Challenge (GTWC) Europe - одного из главных турниров для спорткаров.