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Вход и все услуги будут бесплатными: казанцам предпенсионного возраста помогут найти работу

Жителям Казани предпенсионного возраста помогут найти работу
Вход и все услуги будут бесплатными: казанцам предпенсионного возраста помогут найти работу

Яна Лаушкина

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Ярмарка вакансий будет проведена для жителей Казани предпенсионного возраста. Горожане смогут узнать о свободных рабочих местах, а также проконсультироваться со специалистами.

Ярмарка пройдет 17 октября с 10 до 12 часов утра. Всех желающих будут ждать в Центре занятости населения по Московскому и Кировскому районам на Гагарина, 46.

Вход и все услуги для посетителей будут бесплатными. Подробную информацию можно получить по телефону +7(843)564-38-32.

Еще одна ярмарка вакансий пройдет завтра, 11 октября, в филиале Центра занятости населения по Приволжскому и Вахитовскому районам. Специалисты будут консультировать с 9 до 11 часов утра. Вход также свободный.

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