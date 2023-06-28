«Вам тут не рады, не надо сюда ехать!»: крик казанца, узнавшего, что летом к нам приедет более 4 миллионов туристов

В этот туристический сезон Казань должно посетить около 4 миллионов человек. А по предварительной оценке экспертов, через 4 – 5 лет в столицу Татарстана будут приезжать более 5 миллионов человек. Такая новость не могла не взбудоражить жителей города.

В редакцию PROKAZAN обратился читатель, который высказался о наболевшем дискомфорте от туристов.

«Все 4 миллиона, убедительная просьба, к нам не ехать! Вам не рады и нечего тут делать. Из-за вас у нас растут цены, пробки, вечный шум и беспорядок.

Такси вызвать невозможно, обычный 15-минутный маршрут стоит 500 рублей, вместо 180 рублей. Раз приехали, пешком ходите или на своих машинах.

Кроме того, невозможно с семьёй погулять. На набережной людей как грязи. Орут, кричат, а ваши дети – это вообще нечто. Мамаши нужду детей прям перед Кремлём справляют. Ну должны же быть мозги.

Захочу своего ребёнка отвести в аквапарк, и тут мимо. Опять вы со своими... Да и цены конские из-за гнусных «туристишек».

А разве отдыхающие ценят нашу инфраструктуру? Относятся ко всему по принципу "не моё и ладно". Называется: «пещерные люди вышли в свет».

Посмотрите на главную улицу города вечером — туристы ведут себя, как типичные представители быдла, распивают перед детьми, кидают бутылки где хотят, орут матом. Где ваша культура, почему если вы в другом городе, надо обязательно нагадить!?

Из-за наплыва туристов, которым не хватает отелей, страдают и приезжие со студентами, которые снимают квартиры. И просто негде жить. Так как хозяевам выгоднее сдавать посуточно», — сообщает Алексей.

Мы выяснили, что Алексей – не единственный «страдалец». По данным опроса, который провела редакция PROKAZAN, 32% респондентов против туристов, а 18% готовы мириться в отдыхающими, но только в том случае, если те будут оплачивать туристические сборы. Дабы ущерб, который наносят туристы оплачивался не с кармана местных жителей.